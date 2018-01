Ein Rettungswagen mit einem Patienten und eine Straßenbahn sind am Mittwochabend in Berlin-Lichtenberg zusammengestoßen. Dabei sei der mitfahrende Sanitäter im Inneren des Rettungswagens verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch der Tramfahrer sei mit Schocksymptomen vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht worden.