Die Polizei in Ostprignitz-Ruppin warnt vor Trickbetrügern: Am Montagabend seien mehr als 20 Anrufe bei Bürgern in Fehrbellin und Umgebung eingegangen, sagte Polizeisprecher Toralf Reinhard dem rbb.

Dabei habe sich ein akzentfrei deutsch sprechender Mann als Polizeibeamter ausgegeben. Er behauptete, die Polizei habe eine osteuropäische Einbrecherbande ausgehoben, die es auch auf die Wohnung des Angerufenen abgesehen hatte. Dabei wurde eine Telefonnummer angezeigt, die auf 110 endete. Der Mann versuchte die Bürger auszuhorchen - da aber bereits in den Medien vor dieser Masche gewarnt worden war, kam nach jetzigem Kenntnisstand niemand zu Schaden.

In ähnlichen Fällen fragen Trickbetrüger nach Bargeldbeständen im Haus, die sie ergaunern wollen. Im Zweifelsfall sollen die Bürger sich an die Inspektion in Neuruppin wenden.