Glatte Straßen haben am Mittwochmorgen zu Unfällen im Berliner und Brandenburger Berufsverkehr geführt.



Betroffen waren vor allem der Berliner Osten und der Landkreis Märkisch-Oderland.



In Berlin-Rahnsdorf wurde ein Mann schwer verletzt, als sein Auto von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.



Am Bahnhof Wuhletal in Berlin-Hellersdorf kam ein BVG-Bus ins Rutschen und fuhr sich fest. Die Berliner Stadtreinigung warnte auf Twitter vor den glatten Straßen im östlichen Stadtgebiet.