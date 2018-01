Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 25.01.2018 | 14:06 Uhr

"Ist es so schwer und teuer, die Ampelschaltungen so zu gestalten, dass die Rechtsabbieger nicht gleichzeitig mit den Fußgängern und Radfahrern grünes Licht erhalten?!"



Es ist so schwer und teuer wie ein Denken vorherrscht, dass der Autoverkehrsfluss vorrangiger sei als das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit. Denn darum geht, wenn sich zwei Verkehrsströme kreuzen. Bei kreuzenden Kfz-Strömen werden Kfz-Fahrende nicht in eine solche Grauzone geführt, da gibt es Ampelschaltungen noch und nöcher, denn da steht das höchste Gut, das geheiligte Blechle auf dem Spiel.



Überall da, wo mit nennenswerten sich kreuzenden Verkehrsströmen zu rechnen ist - wie eben hier zu einem der größten Wohngebieten der Stadt Brandenburg an der Havel -, muss dem Grundsatz Vorrang für Leben und körperliche Unversehrtheit per Ampel Geltung verschafft werden.



Mein Beileid gegenüber den Angehörigen selbstverständlich auch.