Eine 61-jährige Fahrradfahrerin ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen erklärte, fuhr die Frau gegen 17.30 Uhr auf der Chris-Gueffroy-Allee in Richtung Späthstraße.

In Höhe der Kreuzung zur Nobelstraße berührte ein vorbeifahrendes Auto sie mit dem Außenspiegel. Die Frau stürzte auf den Asphalt - die Person am Steuer des PKW fuhr weiter. Rettungssanitäter brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, dort wird sie stationär behandelt. Nun suchen Polizisten des Verkehrsermittlungsdienstes nach Hinweisen auf den Täter oder die Täterin.