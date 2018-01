Tesla kracht in Laterne in der Tiergartenstraße

Ein serienmäßig mit Autopilot ausgestattetes Auto ist in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Mitte in einen Lichtmast gekracht. Das Fahrzeug des US-amerikanischen Unternehmens Tesla kollidierte mit der Laterne an einem Fußgängerüberweg in der Tiergartenstraße, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte. Der Fahrer des Tesla Model S sei unverletzt geblieben. Das Auto, ein Luxus-Elektrofahrzeug, wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.