Tod einer Patientin verschuldet - Schönheitschirurg darf nicht mehr als Arzt arbeiten

17.01.18 | 19:28 Uhr

Durch schwere Fehler bei einer OP hatte ein Berliner Schönheitschirurg den Tod einer Patientin verursacht. Dafür sitzt er gerade eine Haftstrafe ab. Nun steht fest: Nach seiner Entlassung wird er nicht mehr praktizieren dürfen. Von Ulf Morling

Ein Schönheitschirurg aus Charlottenburg, der für den Tod einer Patientin verantwortlich ist, darf nach seiner Haftentlassung nicht mehr als Arzt arbeiten. Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Verfügung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Mehrere schwerwiegende Verstöße gegen die ärztliche Kunst habe der Schönheitschirurg begangen, so das Gericht im Urteil. Außerdem habe der Arzt das Vertrauen der durch ihn gestorbenen Patientin bereits im Vorfeld ihrer Operation "sehr, sehr schwerwiegend missbraucht", erklärte die Vorsitzende Richterin der 14. Kammer des Verwaltungsgerichts, Lydia Glowatzki. Wenn die Öffentlichkeit erführe, dass diese Taten ohne Folgen für die Zulassung des Schönheitschirurgen blieben, könne das vertrauenszerstörend für die Bevölkerung sein. Deshalb sei die Entscheidung richtig, dem 67-jährigen Mediziner dauerhaft die Approbation zu entziehen. Das zuständige Legeso hatte das bereits im Juli 2015 verfügt. Der Chirurg wollte diese Entscheidung vom Verwaltungsgericht jetzt aufheben lassen.

Schönheits-OP: Fettabsaugen und Bauchstraffung

Am 30. März 2006, also vor knapp 12 Jahren, hatte die dem Urteil zugrunde liegende OP stattgefunden: Eine 49-Jährige hatte sich in der Charlottenburger Tagesklinik des Arztes operieren lassen. Wegen eines Nabelbruchs hatte sie jahrelang unter psychischen Problemen gelitten. Durch die OP sollte dieser Makel behoben werden, gleichzeitig sollte Bauchfett abgesaugt werden. "Das hatte sich meine Frau zum 50. Geburtstag selbst schenken wollen", berichtete später ihr Ehemann. Da sie kein Risiko eingehen wollte, hatte sich die Patientin genau nach dem Ablauf der OP erkundigt. Selbst am Tag der Operation hatte ihr der Schönheitschirurg u.a. nochmals versichert, dass, wie vorgeschrieben, auch ein Anästhesist die Operation überwachen würde. Dieser setze auch die Rückenmarksspritze zur Betäubung. Allerdings habe der Arzt seine Patientin getäuscht, so das Gericht am Mittwoch, denn er habe die Narkose schließlich selbst vorgenommen.

Krankentransport erst nach fast sieben Stunden gerufen

Während der OP waren Komplikationen aufgetreten. Die Patientin erlitt einen Herzstillstand. Zwar war die Reanimation durch den Schönheitschirurgen zuerst erfolgreich, danach wurde sie aber nicht zur Beatmung intubiert, was den Regeln der ärztlichen Kunst entsprochen hätte. Dem Ehemann wurde am Telefon mitgeteilt, dass seine Frau aufgewacht sei, aber immer wieder einschlafe. Statt eines Notarztes forderte der Mediziner nach knapp sieben Stunden einen Krankentransport an, der keine Notfallausrüstung an Bord hat und die offenbar komatöse Patientin auf die Intensivstation des St.- Gertrauden- Krankenhauses bringen sollte. Dort starb die Patientin knapp zwei Wochen später. Ihre Psychologin hatte die Patientin im Prozess als "kerngesund" bezeichnet, bevor sie die Schönheits-OP habe machen lassen. In den insgesamt drei Prozessen vor dem Berliner Landgericht und drei Revisionen beim Bundesgerichtshof waren Ärzte immer wieder fassungslos und erbost über das Verhalten des Schönheitschirurgen. Ein Rettungssanitäter hatte berichtet, dass "EKG und Monitoring an der bewusstlosen Patientin nicht angeschlossen waren und der Arzt mit einem Schlauch vor Nase der Patientin wedelte", als er mit einem Krankentransport die wohl tief komatöse Frau aus der Praxis des Charlottenburger Schönheitschirurgen abholte. So etwas habe er noch nie gesehen. Auch habe es keinen OP-Bericht gegeben, die Kollegen hätten nicht gewusst, was für Medikamente die Frau zuvor erhalten habe.

Schönheitschirurg räumt bis heute keine Fehler ein

"Nichtachtung des ärztlichen Standards in besonders schwerwiegender Weise, grob pflichtwidriges, rücksichtsloses und eigensüchtig begründetes Nachtatverhalten" war in der letzten Verurteilung des Arztes im August 2013 rechtskräftig festgestellt worden. Doch vor dem Verwaltungsgericht beharrte der 67-jährige Mediziner darauf, keine Fehler begangen zu haben: die nach ihm behandelnden Krankenhausärzte hätten Fehler bei der Patientin gemacht. Eine vom Gericht bestellte 47-jährige Gutachterin hatte im Prozess zu den Vorwürfen des Schönheitschirurgen wörtlich ausgeführt: "Jeder Arzt, der einen Patienten ohne Reflexe krampfend in der Notaufnahme abgibt, weiß um die schlechte Prognose. Ich denke, auch dieser Arzt wusste das."

Approbationsentzug und Haft

Einem Arzt ist nach der Bundesärzteordnung § 3 (2) die Approbation zu erteilen, wenn er "sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs ergibt…" Unwürdig und unzuverlässig stufte ihn das zuständige Landgesamt für Gesundheit und Soziales bereits 2015 ein und entzog ihm die Approbation. Das Verwaltungsgericht bezieht sich in seinem jetzigen Urteil nur auf die Unwürdigkeit des Schönheitschirurgen, weiter seinen Beruf ausüben zu dürfen. Sein "schwerwiegendes Fehlverhalten" rechtfertige und erfordere allein schon zwingend den Entzug seiner Approbation. Knapp 40 Jahre nach seiner Zulassung als Arzt, Tätigkeit in einem Uniklinikum als Oberarzt und dem Eröffnen seiner Praxis für plastische Chirurgie in den 90er Jahren in Berlin verliert der Mediziner nun offenbar endgültig seine Zulassung. Obendrein verbüßt er derzeit seine Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge an seiner Patientin. Er beantragte, nach der Hälfte der Strafverbüßung im offenen Vollzug entlassen zu werden. Das wurde vor wenigen Monaten abgelehnt. Im Dezember 2019 hat der Arzt seine Strafe voll verbüßt.