Brandbeschleuniger in Wilmersdorfer Wohnung entdeckt

Ein Toter bei Brand in der Cicerostraße

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf haben Sprengstoffexperten dort Benzinkanister, Pyrotechnik und Gaskartuschen gefunden. Ein Mann wurde schwer verletzt geborgen - er starb mittlerweile in einer Klinik.