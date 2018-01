Der Straßenverkehr in Berlin nimmt stetig zu, die Zahl der tödlichen Unfälle sinkt aber. 34 Menschen verunglückten 2017 im Straßenverkehr der Hauptstadt tödlich. Auch wenn jeder Verkehrstote einer zu viel ist - die Zahl ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht.

Der bisher niedrigste Wert der vergangenen Jahre lag 2013 bei 37 Toten. Im Jahr 2016 waren es noch 56 Verkehrstote in der Hauptstadt, zwischen den 1970er und 1990er Jahren jährlich noch mehr als 100 Menschen, die auf den Straßen Berlins ums Leben kamen.

34 Menschen starben im vergangenen Jahr nach Polizeiangaben bei Verkehrsunfällen in der Hauptstadt. Das ist die niedrigste Zahl seit Jahrzehnten. Den Angaben zufolge waren unter den Verkehrstoten 13 Fußgänger, neun Radfahrer und je fünf Motorrad- oder Rollerfahrer sowie Autofahrer. Zwei Tote sind in der Statistik unter Sonstige erfasst, das können Fahrer oder Insassen von Lastern, Bussen oder Quads sein.

Die offizielle Statistik mit allen Unfallzahlen aus dem Straßenverkehr wird im Frühjahr von der Polizei vorgestellt. Bis dahin könnte sich die Zahl von 2017 theoretisch noch leicht verändern, falls ein verletztes Verkehrsopfer aus den letzten Tagen des Jahres noch innerhalb einer bestimmten Frist an den Unfallfolgen sterben sollte.

Grundsätzlich ist Berlin wie andere Großstädte beim Straßenverkehr eher sicher. Zwar gibt es viele Unfälle, die allermeisten verursachen aber wegen der oft niedrigen Geschwindigkeiten nur Blechschäden. In Flächenländern mit gefährlichen Landstraßen sterben deutlich mehr Menschen in Relation zur Einwohnerzahl.

So sind auf Brandenburgs Straßen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Es gab 150 Verkehrstote, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das seien 24 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.