Vier Verletzte nach Unfall in Berlin-Gesundbrunnen

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Berlin-Gesundbrunnen sind vier Menschen verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Autofahrer hatte beim Linksabbiegen von der Hochstraße in die Badstraße einer 18-Jährigen mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die junge Frau war am späten Freitagabend zusammen mit vier Mitfahrern unterwegs. Durch den Zusammenprall drehte sich das Auto der 18-Jährigen und kippte auf die rechte Seite. Herbeieilende Passanten konnten den Wagen auf die Räder stellen.