In der Nacht zum Samstag ist der vierte Strafgefangene, der am 28. Dezember 2017 aus dem geschlossenen Vollzug der JVA Plötzensee ausgebrochen war, festgenommen worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Laut "B.Z." wurde er von der Polizei bei einem Taschendiebstahl in der Boxhagener Straße erwischt.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zeigte sich erleichtert, dass alle Strafgefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug ausbrachen, wieder zurück sind. Er versprach, die näheren Umstände der Flucht würden aufgeklärt.

Behrendt war nach den Vorkommnissen in Plötzensee stark in die Kritik geraten. Er hatte eingeräumt, für die Berliner Justiz sei es "kein schöner Jahresbeginn" gewesen, Rücktrittsforderungen jedoch zurückgewiesen. Behrendt kündigte eine Untersuchungskommission an, die die Fälle untersuchen soll. Die Sicherheitsvorkehrungen in Plötzensee sollen verstärkt werden.