Die Anwaltskammer bezweifelt nun, dass er jeden Fall seriös betreuen kann. "Wir sind der festen Überzeugung, und das haben auch die Befragungen von Mandaten ergeben, dass er diese Fälle nicht mit der gebotenen Sorgfalt bearbeiten kann", erklärt der Vorsitzende des Anwaltsgerichts, Thomas Jürgens, gegenüber dem rbb. Thomas Lange bestreitet dies, denn 14 Mitarbeiter hätten sich die juristische Arbeit geteilt.

Noch schwerer wiegt der Vorwurf des Anwaltsgerichts, Thomas Lange habe systematisch Behördenbescheide in der Schublade verschwinden lassen. "Uns ist nachgewiesen worden durch Zeugen, auch durch ehemalige Mitarbeiter von Herrn Lange, dass es in dem Büro die Anweisung gab, Behördenentscheidungen von Behörden, wenn sie zugestellt worden waren, zu ignorieren, damit man dann nach Ablauf von drei Monaten Untätigkeitsklagen erheben kann", so Thomas Jürgens vom Anwaltsgericht.