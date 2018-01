Ein Polizist aus Schwedt (Uckermark) muss sich von Freitag an vor dem Landgericht Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) verantworten.

Der Vorwurf in dem Berufungsverfahren lautet auf Strafvereitelung im Amt. Der Beamte soll es nach einem rechtsextremen Vorfall im Oktober 2014 versäumt haben, Namen von möglichen Tätern und Zeugen aufzunehmen. Nach rbb-Recherchen ist der LKA-Mitarbeiter schon vorher durch seine Gesinnung aufgefallen. Der Mann soll 2005 an einem Neonazi-Aufmarsch in Halbe (Dahme-Spreewald) und ein Jahr später bei einem in Seelow (Märkisch-Oderland) teilgenommen haben.

Im Fall einer Verurteilung droht dem Polizisten neben einer Geld- oder Haftstrafe auch die Entlassung.

Sendung: Inforadio, 26.01.2018, 11.40 Uhr