Bild: imago/T.Seeliger

Zwölf Grad am Mittwoch - Es soll ein bisschen Frühling werden

22.01.18 | 18:58 Uhr

Es ist Ende Januar - die Temperaturen der nächsten Tage verheißen jedoch eher Frühlingsgefühle: Um die Zwölf Grad soll es am Mittwoch in der Region warm werden, prognostizieren Meteorologen. Auch danach ist Winter erst einmal nicht in Sicht.

Ein Hauch von Frühling soll ab Mittwoch in Berlin und Brandenburg Einzug halten – obwohl es erst Ende Januar ist. "Es werden Temperaturen um die zwölf Grad erreicht", sagte Meteorologin Alexandra Schwarz rbb|24 am Montag. Dabei wird es weitgehend trocken sein, aber windig, so die Prognose. Und Sonnenanbeter werden kaum auf ihre Kosten kommen: Zwei bis drei Sonnenstunden kündigt Meteorologin Schwarz für den Berliner Raum und südlich davon an. Der Norden Brandenburgs muss sich sogar auf ein paar vereinzelte Regentropfen gefasst machen.

Plusgrade in den kommenden Wochen

Der Regen breite sich dann am Donnerstag von Westen her weiter aus, so Schwarz. Die Temperaturen sollen aber erst einmal weiter mild bleiben. "Die Nacht zu Donnerstag wird mit neun Grad ausgesprochen mild", prognostiziert die Meteorologin. Am Tag sollen die Temperaturen dann ähnlich ausfallen wie am Mittwoch. Eine Rückkehr des Winters ist in nächster Zeit nicht abzusehen. Auch für die nächsten Wochen erwartet Schwarz tagsüber Plusgrade. Nachtfrost sieht die Prognose erst wieder für Anfang Februar vor.

Wenig Sonne im Januar

Pollenallergikern können die milden Temperaturen ungewöhnlich früh im Jahr zu schaffen machen. Sie sorgten dafür, dass bereits Hasel- und Erlenpollen unterwegs seien, erklärte Schwarz. Bereits in der ersten Januarwoche waren die Temperaturen in der Region ungewöhnlich mild. Vögel zwitscherten und Blumen fingen an zu sprießen. Für Sonnenfans war der Januar bislang allerdings eher unbefriedigend. In Potsdam schien seit Jahresanfang 39 Stunden lang die Sonne. Das seien etwa 68 Prozent des langjährigen Durchschnitts, erklärte Alexandra Schwarz. Der liege bei 57 Sonnenstunden. Für den gesamten Januar prognostizierte sie maximal gut 41 Stunden Sonnenschein.

Sendung: rbb Fernsehen, 22.01.2018, 19:28 Uhr