Bild: Imago/ PEMAX

Orkantief Evi naht - Wetterexperten warnen vor schwerem Sturm am Donnerstag

15.01.18 | 20:23 Uhr

Das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg wird turbulent. Nach starken Temperaturschwankungen droht am Donnerstag Wetterexperten zufolge ein schwerer Sturm, der erhebliche Schäden mit sich bringen könnte.

Berlin und Brandenburg steht eine turbulente Wetterwoche bevor. "Die Temperaturen gehen in den kommenden Tagen hoch und runter", sagt Torsten Walter vom Wetterdienst MeteoGroup. Schon in der Nacht zum Dienstag kann es seinen Angaben zufolge in Brandenburg vor allem in Odernähe glatt werden, wenn Regen auf den gefrorenen Boden fällt.

Warnung vor Sturm mit "erheblichen Schäden"

Am Mittwoch erwartet der Wetterexperte Schnee - allerdings wird der nach bisherigem Stand der Dinge nicht von Dauer sein. Denn Orkantief Evi bringt am Donnerstag mildere Luft - und zieht eventuell direkt über Berlin. Besonders gefährdet seien aber nicht die Bereiche, über die der Kern des Sturms zieht, sondern eher die Gebiete drumherum, in denen große Unterschiede beim Luftdruck bestünden, so Walter. Er warnt daher, es könne einen "markanten Sturm" mit "erheblichen Schäden" geben, die denen der vergangenen Stürme "Xavier" und "Herwart" in nichts nachstehen. Möglicherweise könne es zu Böen der Stärke 12 kommen. "Der Sturm hat jedenfalls Potenzial zu einem größeren Ereignis", sagt der Wetterexperte. Auch erneute Probleme für Bahnreisende schließt er nicht aus. Allerdings kann das Orkantief seinen Worten zufolge noch seinen Kurs ändern oder sich abschwächen.

Ungewöhnliche Wärme statt knackiger Kälte

Wer in Berlin oder Brandenburg auf knackige Kälte wartet, muss sich noch gedulden. Nach Angaben von Torsten Walter sind winterliche Temperaturen erst mal nicht in Sicht. Bis jetzt ist der Winter ohnehin ungewöhnlich warm. Daher finden sich in einigen Regionen bereits erste Blüten an Pflanzen, die üblicherweise erst in zwei oder drei Monaten blühen würden.