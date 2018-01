Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding sind am Mittwoch sieben Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgas-Vergiftungen ins Krankenhaus. Insgesamt musste die Feuerwehr elf Menschen in Sicherheit bringen.

Der Brand war am frühen Morgen in einer Erdgeschoss-Wohnung eines Hinterhauses in der Exerzierstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr schickte 60 Einsatzkräfte in die Exerzierstraße, diese räumten das gesamte Haus. Gegen 6 Uhr morgens hatten sie ihre Arbeit getan. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, steht noch nicht fest.