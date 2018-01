Murtadas Auge ist schwer geschädigt: Zu Silvester wurde er von einem Böller getroffen. Sein Bruder kommt mit mit Verbrennungen an Augenbraue und Lidern davon, Murtadas Horn- und Bindehaut werden jedoch so schwer verletzt, dass er mehrfach operiert werden muss.

Der Junge ist einer von ungewöhnlich vielen Patienten, die der Berliner Mediziner Eckart Bertelmann dieses Jahr versorgen musste: Ärzte beobachten seit einigen Jahren eine deutliche Zunahme Verletzter rund um Silvester.



"Ich kann mich in den letzten 20 Jahren an kein Jahr erinnern, in dem es so viele Verletzte gab", sagt Bertelmann von der Augenklinik der Charité. "Auffällig in diesem Jahr war, dass es so viele Kinder waren." Meist Jungen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren.