Bei einer Fluchtfahrt hat ein Mann mit seinem Wagen zwei Polizisten in Potsdam schwer verletzt. Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, flüchtete der 26-Jährige in seinem Mercedes Pkw. Im Konrad-Zuse-Ring geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Streifenwagen zusammen.

Die beiden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten 52 und 60 Jahre alten Polizisten kamen in ein Krankenhaus. Der flüchtende Fahrer blieb unverletzt, Beamte nahmen ihn wenig später fest.