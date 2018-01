Bei einem Reihenhausbrand in Berlin-Zehlendorf sind am frühen Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Zuvor war von zwei Verletzten die Rede gewesen. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie Feuerwehrsprecher Björn Radünz dem rbb-Inforadio sagte. Gegen Mittag war der Brand unter Kontrolle gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Es werde nun nachkontrolliert, ob alle Brandnester gelöscht seien, sagte ein Sprecher. Laut Polizei sollten Experten anschließend mit der Suche nach der Brandursache beginnen.

Das zweigeschossige Gebäude in der Nähe des Schlachtensees hatte vom Keller bis zum Dach gebrannt. Was zu dem Feuer in der Terrassenstraße am Schlachtensee geführt hat, ist noch unklar. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf die benachbarten Wohnungen über. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrkräfte abwechselnd im Einsatz, die mehrere Stunden gegen ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser ankämpften.



Besonders der Dachstuhl, in dem sich das Feuer voll ausgebreitet hatte, war mit den ausfahrbaren Feuerwehrleitern nur schwer erreichbar, berichtete der Feuerwehrsprecher. Für die Löscharbeiten wurde die Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Hausbewohner seien bei Nachbarn oder Freunden untergekommen.