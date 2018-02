In der U-Bahnlinie 7 in Berlin-Neukölln ist ein 27-Jähriger von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, attackierten die Männer den Fahrgast am Montagabend in einem Waggon mit Tritten, einem Schlagstock und Reizgas. Das Opfer konnte die Notbremse ziehen und sich am U-Bahnhof Grenzallee in die Fahrerkabine retten.