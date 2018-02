Bild: rbb/Ulf Morling

Lebenslange Haft nach Mord an Ex-Freundin - "Jetzt töte ich Deine Mutter"

02.02.18 | 14:59 Uhr

Wegen heimtückischen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin muss ein 32-Jähriger Bosnier lebenslang ins Gefängnis. Er bereue die Tat, hatte er im Prozess gesagt. Doch laut Gericht war die Tat vorher angekündigt. Von Ulf Morling

"Ich bereue zutiefst", sagt Edin A. in seinem Geständnis. In seinen Worten scheint nicht nur Selbstmitleid mitzuschwingen, sondern auch Verzweiflung und Unverständnis über das Verbrechen, das er beging. "Was habe ich für Schmerz und Leiden verursacht", fährt der große, breite 32-jährige Mann fort. Er denke insbesondere an David, den Sohn der von ihm getöteten Lebensgefährtin.

Sohn gekidnappt

Am Tattag, gegen 10.30 Uhr will der 12-jährige David* den Hund ausführen. Er verlässt die Wohnung, die er mit seiner Mutter Michelle B. (35) in Heiligensee bewohnt. Auf der Straße lauert ihm bereits der Angeklagte auf. Schon die ganze Nacht hat A. unterm Balkon verbracht, Bier getrunken und gewartet. Als David aus dem Haus tritt, lockt er den Sohn in die Gartenlaube eines Nachbarn, in der er seit Januar wohnt. Michelle B. hatte A. aus der Wohnung geworfen, weil der Angeklagte David grob angefasst hatte. Edin A. erzählt David etwas von einem Handy und das Kind geht mit. In der Gartenlaube, gerade mal ein paar hundert Meter von der Wohnung entfernt, fesselt er den Jungen an Händen und Füßen. Als das Kind anfängt, zu wimmern und zu weinen, schlägt ihm der Angeklagte mit der Hand auf die Wange. Er stopft ihm eine Socke in den Mund und umwickelt den Kopf mit Klebeband, nur die Nase lässt er frei. "Jetzt gehe ich und töte Deine Mutter, dann kommst Du dran!", soll Edin A. sinngemäß dem Kind gedroht und die Wohnungsschlüssel aus der Tasche des 12-jährigen gezogen haben. Dann lässt er das Kind in Todesangst zurück.

Mord aus niedrigen Beweggründen

Als die Wohnungstür aufgeschlossen wird, denkt Michelle B., dass ihr Sohn und der Hund zurückkehren. Doch Edin A. steht vor ihr. Sie erschreckt. A. zielt mit einem Revolver auf sie und befiehlt, dass sie leise sein soll: "Mach nichts falsch, wenn Du Deinen Sohn lebend wiedersehen willst!" Zum Beweis, dass der Junge in seiner Gewalt ist, zeigt er seiner Ex die Wohnungsschlüssel des Kindes. Michelle B. hat Angst um das Leben ihres Sohnes und verhält sich ruhig. Daraufhin holt ihr Ex-Freund ein 10 cm langes Messer aus der Küche und stößt es der 35jährigen in den Hals. Danach wäscht er sich und geht zurück zur Gartenlaube. David sieht das Blut auf der Kleidung des Angeklagten und ahnt, was geschehen ist. A. trägt den gefesselten und vor Todesangst zitternden Jungen in das kleine Bad der Laube, verschließt die Tür und verbarrikadiert sie mit einem Schrank. Dann flüchtet er. Zwei Tage später nehmen ihn Zielfahnder fest.

David kann seiner Mutter nicht helfen

David will seiner Mutter helfen. Er versucht, sich von Fesseln und Knebeln zu befreien. Es gelingt ihm unter größten Anstrengungen, aus dem verschlossenen und verbarrikadierten Bad auszubrechen. Er rennt auf den Hauptweg der Kleingartenanlage und trifft auf eine Frau: "Er will meine Mutter töten!", sagt der 12-jährige zu der Frau. Doch jede Hilfe der alarmierten Polizei kommt zu spät: Michelle B. ist tot. "Selbst wenn die Verletzungen mit dem Messer auf einem OP-Tisch im Krankenhaus gesetzt worden wären, hätte man B. nicht retten können", so der vorsitzende Richter Peter Schuster in der Urteilsbegründung.

Schwierige Beziehung

1985 in Bosnien geboren, flüchtet Edin A. schon als Kind vor dem Bürgerkrieg in seinem Dorf nach Tuzla. Als 16-jähriger beginnt er dort eine Lehre als Automechaniker, die er abbricht. Er schlägt sich als Türsteher durch, legt sich mit Gästen an und landet von 2004 an für elf Jahre im Gefängnis. Nach seiner Entlassung reist er nach Berlin und stellt einen aussichtslosen Asylantrag. Drei Monate später lernt er Michelle kennen. Er habe immer eine Familie gesucht und nie gehabt. "Wir wollten heiraten. Ich hatte meine Heimat gefunden", sagt Edin A. im Prozess. Doch Michelle B. fasst nach der ersten Phase des Verliebtseins den Entschluss, sich nicht binden zu wollen. Sie chattet mit anderen Männern, die ihr eindeutige Fotos übers Smartphone schicken. Es gibt Streit und A. packt David hart am Arm, als der sein Handy fallen lässt. Michelle schmeißt daraufhin den Angeklagten aus der Wohnung und er stalkt sie. "Ich habe sie endlos geliebt", so nennt es der Angeklagte im Prozess. "Ich bereue zutiefst", sagt er zerknirscht wirkend. "Es ist passiert aus mir unerklärlichen Motiven."

Keine Affekttat

Michelle B. habe dem Angeklagten immer wieder Hoffnungen gemacht, heißt es im Urteil: auch nach dem Rauswurf habe das Opfer den Angeklagten bei sich duschen lassen und es gern gesehen, wenn er den Hund ausführte. Bei einem seiner Aufenthalte in der Wohnung hatte A. Chatnachrichten auf dem Handy seiner Ex-Freundin entdeckt: "Ich mag ihn nicht mehr", stand da sinngemäß zu lesen. Tagelang hat der Angeklagte danach den Mord seiner früheren Lebensgefährtin gedanklich vorbereitet, davon geht die Schwurgerichtskammer aus. Edin A. habe einem Freund gegenüber angekündigt, die 35-Jährige zu töten. A. sei ihr gefolgt und habe sie belauert – bis zum Tattag.

Eltern des Opfers stimmen Urteil zu

Mit bewundernswerter Fassung verfolgten die Eltern der ermordeten 35-Jährigen den Prozess. "Er hat uns unsere Tochter genommen und dafür muss er das absitzen, was das Gesetz vorsieht", sagt der Vater der Getöteten nach der Urteilsverkündung. Michelles Sohn David sei trotz seiner abgrundtiefen Trauer ein aufgeweckter Junge, der allerdings immer noch Angst habe vor dem Angeklagten. "Der Junge hat gehofft, dass A. lebenslang bekommt, damit er ihn nie wiedersehen muss", berichtet der Vater des Opfers. Und er fügt hinzu: "Aber David ist noch ein Kind und weiß noch nicht, dass in Deutschland 'lebenslang' nicht wirklich 'lebenslang' bedeutet." Nach deutschem Recht dauert eine lebenslange Freiheitsstrafe mindestens 15 Jahre, kann im Einzelfall aber auch einen tatsächlichen lebenslanger Freiheitsentzug bedeuten. Edin A.s Verteidiger hat angekündigt, Revision gegen das Urteil einzulegen.

Sendung: Inforadio, 02.02.2018, 18.00 Uhr