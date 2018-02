Mit 120 Stundenkilometern ist ein 33 Jahre alter Autofahrer nachmittags durch Berlin gerast. Der Mann habe am Freitag auf dem Grazer Damm in Schöneberg durch seine Fahrweise mehrere Unfälle riskiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Beamte beobachteten demnach, wie er andere Autofahrer bedrängte und riskant überholte.

Eine Verfolgung mussten die Polizisten unterbrechen, da sie sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätten. Erst im dichten Verkehr der Stadtautobahn konnten sie den Mann stoppen. Er stand unter Drogeneinfluss und musste sein getuntes Auto abstellen. Die Polizei beschlagnahmte außerdem den Führerschein des Mannes.