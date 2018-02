Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, streifte der 37-jährige Mann am Samstag mit seinem Wagen zunächst ein Haus und fuhr dann gegen ein Hoftor. Das Tor sprang auf und verletzte die dahinter stehende Frau tödlich. Auch der Autofahrer verletzte sich schwer und wurde in eine Krankenhaus gebracht.

Bei weiteren Verkehrsunfällen sind am Wochenende im Landkreis Elbe-Elster ebenfalls Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. So geriet ein 61-Jähriger am Samstag mit seinem Auto in Rahnisdorf bei Herzberg ins Gleisbett der Bahn.

Der Zugverkehr war während der Bergung des Wagens rund eine Stunde unterbrochen, wie die Polizei in Cottbus am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

In Falkenberg rammte ein Autofahrer eine Hauswand und fuhr danach einfach weiter. Der stark beschädigte Wagen und der Fahrer seien später von den Beamten im Stadtgebiet entdeckt worden, erklärte die Polizei in Cottbus am Sonntag. Der Fahrer leistete bei dem Vorfall am Samstagmorgen Widerstand gegen die Beamten. Demnach trat er die Polizisten und verletzte einen von ihnen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.