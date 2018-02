Die Feuerwehr ist in der Nacht von Freitag zu Samstag in Berlin zu zwei Bränden in mehrgeschossigen Wohnhäusern ausgerückt.

Zunächst habe es am Abend im Erdgeschoss eines 18-stöckigen Hauses in Lichtenberg gebrannt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Im Treppenhaus war Unrat in Brand geraten, den die Feuerwehrleute schnell löschen konnten. Verletzt wurde durch das Feuer in der Landsberger Allee niemand.

In der Nacht rückte die Feuerwehr dann noch zu einem Brand im Märkischen Viertel aus. In einem achtgeschossigen Haus im Eichhorster Weg brannte im Erdgeschoss ein Müllcontainer, der unter einem Müllschacht stand. Rauch zog dadurch durch das ganze Haus, verletzt wurde jedoch auch hier niemand.