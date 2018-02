Ein mit etwa 560 Reisenden besetzter ICE stand am Donnerstagabend rund anderthalb Stunden bei Neustadt (Dosse) auf dem Gleis, nachdem er über ein Hindernis gefahren war. Dabei handelte es sich möglicherweise um Schottersteine, wie Jens Schobrandski, Sprecher der Bundespolizei, rbb|24 am Donnerstagabend sagte. "Wir haben Ermittlungen gegen unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr aufgenommen", sagte Schobranski.

Der Zug wurde fuhr gegen 17:50 Uhr über die Schottersteine und wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der ICE aus Hamburg sollte über Berlin nach München fahren, ein Zugteil nach Jena Paradies in Thüringen.