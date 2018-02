dpa/CHROMORANGE/Walter G. Allgöwe Audio: Inforadio | 11.02.2018 | Sophie Elmenthaler | Bild: dpa/CHROMORANGE/Walter G. Allgöwe

Aktionswoche eines Vereins in Berlin - Wenn Kinder die Sucht ihrer Eltern übernehmen

11.02.18 | 20:25 Uhr

Etwa jedes sechste Kind in Deutschland wächst in einer suchtbelasteten Familie auf. Hilfe gibt es jedoch erst, wenn sie auffällig werden. Dass sich das ändern muss, fordert der Verein Nacoa mit Sitz in Berlin im Rahmen einer Aktionswoche. Von Sophie Elmenthaler

Mittwochabend in der Monumentenstraße 36 in Berlin-Schöneberg. Im Kreis aus cremefarbenen Schwingsesseln wartet Constanze Froelich auf eine Handvoll Jugendliche, die heute hier zum Gesprächskreis von "Escape" kommen, dem Jugend- und Familienhilfeprojekt des Berliner Drogen-Notdienstes. Der Raum ist gemütlich, es gibt Obst und Kekse.

Die jungen Leute sollen sich wohlfühlen, betont Froelich, die "Escape" leitet. "Sie brauchen einen Ort, wo sie wissen, dass sie mit all dem, was sie erlebt haben oder erleben, nicht alleine sind, sondern dass es sehr viele betroffene Kinder gibt." Für viele sei es normal, was sie zu Hause erlebten. "Sie wissen nicht, dass das nicht gut für sie ist", erklärt Froelich. Sie schützten stets das Familiensystem und übernähmen die Verantwortung. "Das ist das große Problem."

Suchtprobleme über Generationen

Anfangs konzentrierte sich "Escape" vor allem auf Jugendliche, die selbst Drogenprobleme hatten. Es stellte sich aber bald heraus, dass dahinter oft Suchtprobleme der ganzen Familie steckten, teilweise über Generationen. Deshalb arbeiteten die Sozialpädagogen inzwischen übergreifend, sagt Froelich. "Wir gehen intensiv in die Betreuungsarbeit und arbeiten mit dem ganzen Familiensystem: Elternarbeit, Einzel-Elternarbeit, Eltern mit den Kindern, Schule, mit allen möglichen Suchthilfeeinrichtungen, Kliniken, Reha-Maßnahmen." Auch eine Kindergruppe für Sechs- bis Elfjährige, die bei süchtigen Eltern aufwachsen, gibt es. Es ist die einzige in ganz Berlin, die Nachfrage reicht bis nach Brandenburg und übersteigt das Angebot bei weitem. "Escape" wird übers Jugendamt finanziert, die Kinder und Jugendlichen kommen also erst zum Hilfeprojekt, wenn ihre Eltern oder sie selbst auffällig geworden sind.

Auch unauffällige Kinder haben Probleme

Es sei jedoch eine große Fehleinschätzung zu glauben, dass unauffällige Kinder nicht auch in vielen Bereichen Probleme hätten, so Constanze Froelich. Sie erledigten ihre Aufgaben, kümmerten sich häufig sogar um andere. So gerieten sie selbst und das, was bei ihnen zu Hause passiere, völlig aus dem Blick. Deshalb müssten Angebote für Kinder und Jugendliche als Prävention von den Krankenkassen angeboten werden, fordert Froelich. Aber auch in Schulen und Kindergärten müsste es viel mehr Aufklärung geben, meint sie.

Rollenmuster der Kinder in Notsituationen

Das hätte Andrea Schröder, die eigentlich anders heißt und heute 37 Jahre alt ist, vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. Sie hätte sich damals mehr Information gewünscht, sagt Schröder heute. Zum Beispiel die, dass sie und ihre Schwester nicht dafür verantwortlich sind, dass die Eltern trinken. "Dieses Thema, dass ich immer dachte, ich muss mit meinem Verhalten den Konsum meiner Eltern steuern, dass sie weniger trinken. Oder wenn sie zu viel getrunken haben, dann hab ich was falsch gemacht oder so." Ihre Eltern trinken bis heute. Die Sucht ging aber nicht so weit, dass sie ihre Arbeit verloren, die Fassade hielt. Auch weil die Kinder funktionierten. Kinder nähmen Rollenmuster ein, wenn sie in Notsituationen gerieten, erklärt Andrea Schröder. "Ich bin in der Rolle der Heldin aufgegangen. Ich wollte immer gute Noten schreiben. Das war auch mein Wunsch, dass meine Eltern wenigstens das an mir anerkennen."

"Mist, ich hatte das auch"

Rund ein Drittel aller Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickelt später selbst eine Abhängigkeit, ein weiteres Drittel sucht sich süchtige Partner. Bei Andrea Schröder kam der Absturz mit Anfang 20. Damals starb die Großmutter, die immer ihr Anker gewesen war. Andrea Schröder betäubte den Verlust mit Alkohol, dann auch mit Drogen, konnte kaum noch als Bankkauffrau arbeiten. Vier Jahre ging das so, dann fand sie die Kraft, clean zu werden und sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie studierte Soziale Arbeit und bietet Fortbildungen für angehende Pädagogen über Nacoa, einen Verein für Kinder aus suchtbelasteten Familien, an. Er veranstaltet die Aktionswoche. "Häufig merken Studierende oder Auszubildende durch unserer Vorträge plötzlich: 'Mist, ich hatte das auch'", erklärt Schröder. Dann beginne bei ihnen ein Verarbeitungsprozess. "Das ist spannend und sehr berührend."

Das gesellschaftliche Tabu rund um Sucht brechen

Neben der Aufklärung sei aber das Wichtigste, endlich das gesellschaftliche Tabu rund um Sucht zu brechen: sich zu trauen, Nachbarn oder Bekannte anzusprechen, ohne sie zu verurteilen. "Weil keine Mutter und kein Vater morgens auf wacht und sich überlegt, wie er seinem Kind besonders gut das Leben schwer machen kann", so Andrea Schröder. "Sondern weil Sucht eine Krankheit ist und die Menschen Hilfe brauchen."