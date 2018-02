Die beiden 27 Jahre alten Angeklagten sind zum Prozessauftakt am Amtsgericht Tiergarten am Freitag weitgehend geständig. W. und T. sind groß und schlank und kommen aus geordneten Familienverhältnissen: Benjamin W. hat Abitur, arbeitet in der Gastronomie und wohnt mit Frau und kleinem Kind in Friedrichsfelde.



Sein mitangeklagter Freund Erdal wohnt in Kreuzberg, ist verlobt und arbeitet als Zerspanungsfacharbeiter. Allerdings beging er bereits eine ähnliche Tat, wieder an einem U-Bahnhof, wenn auch in Neukölln, für die er zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden war. Die jetzt verhandelte Tat beging er in seiner Bewährungszeit.



Immer am Wochenende trafen sich die beiden zu der Zeit, als auch die Tat geschah. Sie tranken zusammen und wollten Spaß haben - "ganz friedlich", sagt einer der beiden im Prozess. Was am Tattag passierte, am 9. Mai 2015, um 7.40 Uhr, verstünden sie nicht, sagen beide. "Das ging so schnell. Das kann ich nicht erklären. Das war nicht ich", sagt Erdal T. in seinem Geständnis. "Doch, das waren Sie", erwidert die Richterin Juliane Gschwendtner und setzt dem Angeklagten weiter zu: "Warum taten Sie das? Da liegt jemand regungslos und blutet stark aus dem Kopf." T. räumt daraufhin ein: "Ich hab ihn getreten. Warum und weshalb weiß ich nicht." Auch nicht, "warum diese Wut da war".