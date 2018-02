Frau verprügelt Polizistin am U-Bahnhof Gesundbrunnen

Eine Berliner Polizistin ist am Donnerstagabend im U-Bahnhof Gesundbrunnen von einer Frau so schwer attackiert worden, dass sie ihren Dienst abbrechen musste. Nach Darstellung der Polizei vom Freitag wurden die Beamtin und ein Kollege gegen 21.50 Uhr auf die Frau aufmerksam, weil sie sich am Bahnsteig lautstark mit einem Mann stritt.

Als sie angesprochen wurde, um den Streit zu klären, soll die 40-jährige sich sofort respektlos und aggressiv verhalten haben. Sie ignorierte die Aufforderung, den Bahnsteig zu verlassen - dann trat die Frau auf die Polizistin ein, zog ihr an den Haaren und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Auch nachdem sie festgenommen wurde, leistete sie Widerstand, bespuckte und beleidigte die Beamtin, teilte ein Polizeisprecher mit. Ob die Frau betrunken war oder unter anderen Drogen stand, ist noch nicht bekannt.

Die Polizistin wurde durch die Schläge und Tritte "am ganzen Körper verletzt", sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreiferin wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht, um ihr Blut abzunehmen und ihre Identität zu klären.