Offenbar weil er betrunken war und nicht kontrolliert werden wollte, floh ein Autofahrer in Berlin-Mitte in der Nacht zum Montag vor der Polizei. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, erfasste eine Passantin und verletzte sie schwer.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Berlin-Mitte eine Fußgängerin mit seinem Wagen erfasst. Die 76-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie erlitt Verletzungen an Kopf und Beinen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.



Der offenbar betrunkene Mann war in der Nacht zu Montag zwei Zivilpolizisten aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wollten den 21-jährigen Autofahrer gegen drei Uhr nachts an der Jannowitzbrücke kontrollieren, dieser gab den Angaben zufolge aber Gas und versuchte zu fliehen.