Noah und Emilia sind die Lieblingsnamen für Neugeborene im Jahr 2017 in Berlin. Das zeigen neue Daten des Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten . Demnach wurde Noah 245 Mal als erster Vorname vergeben, 303 Mädchen bekamen als ersten Vornamen Emilia. Im vergangenen Jahr hatten Alexander und Marie die ersten Plätze in der Hitliste eingenommen - allerdings aller vergebenen Vornamen. In diesem Jahr gibt die Statistik erstmals Aufschluss darüber, an welcher Position der Name bei mehreren steht.

Die meisten Kinder kamen in Tempelhof-Schöneberg zur Welt (6.071), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (5.623), die wenigsten in Reinickendorf (1.153).

Emilia schaffte es in sechs Bezirken auf den ersten Platz. Die verbliebenen sechs Spitzenplätze teilten sich drei Namen untereinander: Emma in Treptow-Köpenick (17) und Marzahn-Hellersdorf (14), Mia in Spandau (30) und Neukölln (25) sowie Charlotte in Steglitz-Zehlendorf (14) und in Friedrichshain-Kreuzberg (30).

Die Namenskarte für die Jungen gibt für 2017 ein bunteres Bild ab als bei den Mädchen ab. In vier Bezirken im Berliner Westen siegte Noah. Dieser Name schaffte es in Charlottenburg-Wilmersdorf (43), Tempelhof-Schöneberg (37), Spandau (33) und Steglitz-Zehlendorf (9) auf Platz in die Rangliste der ersten Vornamen.



Durch die Mitte der Stadt zieht sich jedoch ein Band von Bezirken, in denen Eltern besonders Jungennamen mit A als Anfangsbuchstabe bevorzugen: In Mitte war Adam (40) besonders beliebt, in Neukölln Ali (21) und in Reinickendorf führt Adrian (8).

Im Berliner Osten ist die Vornamenslandschaft ebenfalls vielfältig: Hier schaffte es Ben in Pankow sowie in Treptow-Köpenick (je 39) auf Platz 1, in Friesdrichshain-Kreuzberg Emil (36), in Lichtenberg Oskar (31) und in Treptow-Köpenick Leon (13).