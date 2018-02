Mike Kreuzberg Donnerstag, 08.02.2018 | 13:54 Uhr

Kann ich bestätigen. Kinder lernen an den Fußgängerfuhrten zwischen Autos auf die Straße zu gehen oder um die Autos herum in den fließenden Verkehr auszuweichen. Oft wird verkehrsgefährdened (!) geparkt! Allein am Oranienplatz werden regelmäßig mindestens fünf barrierearme Fußgängerfuhrten zugeparkt: die einzige zur zentralen Querung des Platzes, beidseitig der Einmündung zur Dresdener- und zur Naunynstraße ... die Bushaltestellen des 140 in der Adalbertstraße und des M29 in der Oranienstraße an der Ecke sind regelmäßig zugeparkt ... Und "wegen Parkens auf dem Fahrradstreifen .... waren es 888", also gut ZWEI Strafzettel am Tag!!! Und täglich 137 Umsetzungen in ganz Berlin, macht rein rechnerisch pro Bezirk ZWÖLF Umsetzungen pro Tag. ZUM VERGLEICH täglich werden in Berlin ca 1.480 "Schwarzfahrer" im ÖPNV mit Bußgeld bestraft - mehr als 10x so viele täglich - und da soll der Kontrolldruck noch erhöht werden. Wo sind hier die Prioritäten??? ÖPNV hat Vorrang - nicht mehr lustig!!!