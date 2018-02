Bild: imago

Neue Hochzeitsstatistik - Brandenburger sind deutlich heiratsfreudiger als Berliner

13.02.18 | 07:56 Uhr

Obwohl in Brandenburg viel weniger Menschen leben als in Berlin, werden dort mehr Ehen geschlossen als in der Hauptstadt. Das geht aus neuesten Zahlen der Statistikbehörde hervor. Besonders groß ist die Heiratswut in Märkisch-Oderland.



Heiraten liegt wieder im Trend, wobei die Brandenburger deutlich heiratswilliger sind als die Menschen in Berlin, die ja bekanntlich in der Hauptstadt der Singles wohnen. Doch nicht nur relativ, sondern auch absolut gesehen, wollen in Brandenburg mehr Menschen heiraten als in Berlin - das geht aus Zahlen hervor, die das Statistikamt Berlin-Brandenburg nun anlässlich des Valentinstags (Mittwoch, 14. Februar) veröffentlicht hat.

Hintergrund imago stock&people/Emmanuele Contini Ehe für alle - Erstes schwules Paar in Berlin getraut Seit dem 1. Oktober 2017 gibt es die Ehe für alle. Bodo Mende und Karl Kreile waren sind das erste verheiratete homosexuelle Paar in Berlin. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hatte sich ganz bewusst für das Paar entschieden.

16. Juli in Brandenburg der beliebteste Hochzeitstag

So haben sich 2016 in der Mark, wo rund 2,4 Millionen Menschen leben, insgesamt 13.800 Liebespaare getraut, den Bund fürs Leben einzugehen, 500 mehr als noch im Vorjahr. In Berlin dagegen waren es nur 13.700 Eheschließungen, obwohl die Stadt über 3,5 Millionen Einwohner hat. Der beliebteste Hochzeitstag in Brandenburg ist nach Angaben der Statistiker der 16. Juli gewesen - mit insgesamt 254 Trauungen. Zudem feiern alle vier Jahre ihren Hochzeitstag 41 neue Paare, die sich am 29. Februar trauen ließen. Mit diesem besonderen Datum sinke auch das Risiko, den Hochzeitstag zu vergessen, betonte ein Behördensprecher. Auch wer am eigenen Geburtstag heirate, könne sich seinen Hochzeitstag leicht merken. So heirateten im Jahr 2016 in Brandenburg 246 Frauen und 233 Männer an ihrem Geburtstag.

Am wenigsten wird in Frankfurt geheiratet

Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen wurden die meisten Ehen im Kreis Märkisch-Oderland (1.287) geschlossen, gefolgt von den Kreisen Oberhavel (1.238) und Oder-Spree (1.230). Die wenigsten Trauungen gab es in den drei kreisfreien Städten Frankfurt/Oder (208), Brandenburg an der Havel (311) und Cottbus (325).



In 10.100 Fällen sei es für beide Ehepartner die erste Heirat gewesen. Bei 2.200 Eheschließungen seien bereits beide mindestens einmal geschieden worden. Frauen waren bei ihrer Hochzeit durchschnittlich 37,8 Jahre und Männer 40,7 Jahre alt, teilte das Statistikamt weiter mit.

Zahl der Hochzeiten in Berlin stagniert

In Berlin dagegen verharrte die Zahl der Eheschließungen auf Vorjahresniveau. Laut Statistik-Behörde wurden 2016 insgesamt 13.700 Liebespaare in der Hauptstadt getraut. Die meisten Eheschließungen habe es dabei am 9. September mit 169 Trauungen gegeben. Zugleich sei der September diesmal auch der Monat mit den meisten Eheschließungen gewesen (1.614) - sonst sind es zumeist die Sommermonate. Die wenigsten Ehen wurden in Berlin in den Wintermonaten Januar (487) und Februar (572) geschlossen.



In 9.500 Fällen war es für beide Ehepartner die erste Heirat, hieß es weiter. In 1.500 Fällen seien vor der Eheschließung bereits beide mindestens einmal geschieden gewesem. Die Berlinerinnen seien bei der Eheschließung durchschnittlich 36,6 Jahre, die Männer 39,4 Jahre alt gewesen. Die Zahl der Scheidungen oder der Liebespaare, die ohne Trauschein zusammenleben, teilten die Statistiker übrigens nicht mit.



Sendung: Antenne Brandenburg, 12.02.2018, 17.30 Uhr