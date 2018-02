Imago/ Zuma Video: zibb | 14.02.2018 | Antje Pfeiffer und Patricia Pantel | Bild: Imago/ Zuma

"One Billion Rising" - Frauen protestieren gegen Gewalt

14.02.18 | 18:33 Uhr

In Berlin und Brandenburg haben am Mittwoch hunderte Frauen gegen Gewalt und Diskriminierung demonstriert. Die aus den USA stammende Kampagne "One Billion Rising" hat sich als weltweite Bewegung für Frauenrechte etabliert.

In Berlin und Brandenburg sind mehrere hundert Menschen gegen Gewalt an Frauen auf die Straße gegangen. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin Mitte beteiligten sich Hunderte an einer Tanz-Demonstration.



Auch in Neurupping gingen Frauen auf die Straße. | Bild: Frauenhaus Neuruppin

Kampagne 2012 in New York gegründet

"Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nicht hinzunehmen", sagte Frauen-Senatorin Dilek Kolat, die Schirmherrin der Kampagne. Sie rät Opfern sexueller Gewalt oder Belästigung, sich bei der Polizei zu melden. Auch in mehreren Städten in Brandenburg fanden Solidaritäts-Veranstaltungen statt: Auf dem Alten Markt in Potsdam etwa tanzten 150 Menschen, in Neuruppin beteiligten sich rund 200 Frauen. Aufgerufen zu den weltweiten Protesten gegen Gewalt an Frauen hat die Kampagne "One Billion Rising". Sie war 2012 in New York gegründet worden und bezieht sich auf eine Studie der Vereinten Nationen, nach der ein Drittel aller Frauen und Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer von Vergewaltigung, Misshandlung oder Diskriminierung werden.