Am Donnerstagabend ist die Leiche eines Priesters in den Räumen einer katholischen Kirchgemeinde in Charlottenburg gefunden worden. Nun steht fest: Der 54-jährige wurde getötet. Am Freitagmittag nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Am Freitagmittag versammelten sich etwa 30 Angehörige der Gemeinde vor der St. Thomas-Kirche in der Charlottenburger Schillerstraße. Viele von ihnen weinten und schrien ihre Trauer heraus. Fast alle von ihnen stammen aus afrikanischen Ländern, genau wie der getötete Priester.

In einem Kirchenbüro in Berlin-Charlottenburg ist am späten Donnerstagabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, das teilte die Polizei am Freitag rbb|24 mit. Wie die katholische, französischsprachige Gemeinde "Paroisse Catholique Francophone" inzwischen bestätigte, handelt es sich beim Toten um den Priester. Polizisten nahmen bereits am Freitagmittag einen Tatverdächtigen fest, auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Reinickendorf.

Der Mann aus Brazzaville in der Republik Kongo galt in seiner Gemeinde als äußerst beliebt und hilfsbereit. Neben seiner Arbeit als Pfarrer engagierte er sich auch in der Seelsorge der Charlottenburger Kirchengemeinde Herz Jesu.

Am Donnerstag war er gegen 23 Uhr tot in seinem Büro gefunden worden. "Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin. Eine heute Vormittag durchgeführte Obduktion bestätigte diesen Anfangsverdacht", teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Zeuge hatte zuvor einen sehr lauten Streit in den Räumen des Gemeindezentrums mitbekommen und deshalb die Polizei verständigt. Momentan deutet alles daraufhin, dass der festgenommene Tatverdächtige an dem Streit beteiligt war - und den Priester umgebracht hat.

In welcher Beziehung der Kameruner zu dem Opfer stand und worüber die beiden gestritten hatten, ist noch nicht bekannt. Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung waren in der Nacht in den Büroräumen im Einsatz, am Freitag wurde die Leiche obduziert. Zunächst war unklar, wann der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. Spätestens am Samstag sei dies der Fall, hieß es von der Polizei.

Die "Paroisse Catholique Francophone" wurde 1945 gegründet, zunächst als Gemeinde für die französischen Soldaten. Heute steht sie allen französischsprachigen Katholiken in Berlin offen, beispielsweise aus Belgien, der Schweiz, Frankreich aber auch vielen frankophonen Ländern in Afrika. Die meisten Gemeindemitglieder seien nur für einen begrenzten Zeitraum in Deutschland, wegen einer Arbeitsstelle, als Student oder Praktikant, teilt die Gemeinde mit. Die Gottesdienste in der St.Thomas-Kirche werden ausschließlich auf französisch abgehalten.