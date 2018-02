Bild: dpa

40.000 Haushalte ohne Fernsehen, Internet und Telefon - Schmargendorf ist offline

18.02.18 | 16:05 Uhr

In Schmargendorf geht seit Sonntagmorgen gar nichts mehr: Seit ungefähr drei Uhr sind viele Haushalte offline, auch das Kabelfernsehen ist ausgefallen. Laut Vodafone wurde ein Glasfaserkabel beschädigt - möglichweise bei einem Einbruch in eine Sparkassenfiliale.



"Kein TV, kein Internet und kein Telefon" - so klagte ein Telefonkunde am Sonntagmittag auf der Störungsseite "allestoerungen.de". Mitten in der Nacht war plötzlich das Internet ausgefallen, auch Telefon und Kabelfernsehen funktionierten nicht mehr. Schuld waren noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) einen Kabelschacht aufgebrochen und mehrere Kabel zerstört hatten, bestätigte die Polizei. Inzwischen werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem gescheiterten Einbruch in eine Bank besteht, sagte Polizeisprecher Martin Halweg rbb|24 am Sonntagnachmittag.

Laut Vodafone rund 40.000 Haushalte betroffen

Auch "ganz Friedenau, Steglitz, Schöneberg und Wilmersdorf" seien betroffen, schreibt ein Nutzer auf der Störungsseite "allestoerungen.de". Wie andere Nutzer schreiben, sollen sowohl das Vodafone- als auch die Netze der Telekom und von o2 betroffen sein. Auf Nachfrage von rbb|24 hat der Kabel-Anbieter Vodafone die Störung bestätigt. Rund 40.000 Haushalte im Kabelnetz seien betroffen, teilte ein Sprecher per Twitter mit. Grund für die Störung sei die mutwillige Beschädigung von Kabelanlagen gegen 1.35 Uhr in der Nacht. Wie Vodafone mitteilte, laufen die Reparaturarbeiten derzeit "auf Hochtouren". Ein Anwohner bestätigte, dass Techniker am Sonntagmittag damit beschäftigt gewesen seien, den Kabelstrang in der Nähe Sparkassenfiliale zu reparieren. Gegen halb vier am Nachmittag meldeten sich auf Twitter erste User, die wieder online gehen konnten.



Vodafone und Telekom sind mit Reparatur beschäftigt

Nach Angaben eines Telekom-Sprechers wurden 16 Glasfaserkabel zersägt. Techniker beider Anbieter arbeiteten am frühen Nachmittag an der Reparatur. Wie lange dies dauern würde, war jedoch zunächst unklar. Die Arbeiten konnten erst am Nachmittag beginnen, da die Polizei zuvor Spuren sichern musste. Den Angaben zufolge, kappten die Täter die Kabel im Bereich Breite Straße Ecke Cunostraße. Von dort aus verlaufen Kabel zu den einzelnen Verteilerkästen an den Straßen, die dann schließlich die einzelnen Häuser versorgen.



Da es sich um Glasfaserkabel handelte, ist die Behebung der Störung kompliziert. "Die können Sie nicht einfach zusammenflicken", erklärte der Telekom-Sprecher. "Die müssen von Muffe zu Muffe ausgetauscht werden". Die Haushalte würden im Laufe der kommenden Stunden sukzessive wieder ans Netz angeschlossen, sagte der Sprecher. Es sei jedoch nicht damit zu rechnen, dass die Störung überall noch am Sonntag behoben werden könne.

Sparkassen-Einbrecher könnten Kabel beschädigt haben

Wer die Kabel zerstört hat, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise sind Einbrecher dafür verantwortlich, die in der Nacht versucht hatten, in die Sparkassen-Filiale in der Breiten Straße einzubrechen. Gegen drei Uhr in der Nacht sei dort Alarm ausgelöst worden, sagte Polizeisprecher Halweg. Ungefähr zur gleichen Zeit sei es zu dem Netzwerkausfall gekommen. Ob das betroffene Glasfaserkabel tatsächlich durch die Einbrecher beschädigt wurde, werde derzeit geprüft.