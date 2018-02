Der wegen Hetzvideos Anfang Januar suspendierte Grundschullehrer Nikolai N. war der Berliner Bildungsverwaltung bereits vor zwei Jahren wegen seiner Aktivitäten gemeldet worden. Die Bildungsverwaltung sei am 1. Oktober 2015 durch die Schulleiterin der Moabiter Grundschule informiert worden, dass N. Verschwörungstheorien verbreite, teilte Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus mit, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.