Erst vor drei Wochen war ein Schaf aus dem Tierpark in der Hasenheide entwendet und geschlachtet worden. In dem selben Streichelzoo wurde nun eine Angoraziege getötet. Diesmal gab es zwei Festnahmen.

In einem Berliner Streichelzoo haben Einbrecher eine Angoraziege geschlachtet. Am späten Sonntagabend seien zwei Männer beim Verlassen des Tiergeheges im Volkspark Hasenheide erwischt und festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Einer der Männer habe ein blutverschmiertes Messer bei sich getragen, in einem Rucksack seien ein Tierbein sowie Handschuhe mit Blutspuren gefunden worden.

Zuerst hatte es geheißen, dass es sich bei dem getöteten Tier um ein Schaf gehandelt habe, später korrigierte die Polizei dies gegenüber der rbb-Abendschau.