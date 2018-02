Gut einen Monat nach der Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat der Bezirk auf dem Grundstück an der Ohlauer Straße damit begonnen, die Bäume auf dem Schulhof zu fällen. Bei der Baumfäll-Aktion handele es sich um "bauvorbereitende Maßnahmen", sagte Bezirkssprecherin Sara Lühmann am Montag rbb|24. Sie seien der erste Schritt zur Umnutzung des früheren Schulgeländes, das seit 2012 jahrelang durch wechselnde Flüchtlingsgruppen und deren Unterstützer besetzt war.

In den kommenden zweieinhalb Jahren will die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge 120 Wohnungen in Modulbauweise errichten. Ziel ist es, preiswerten Wohnraum zu schaffen für Menschen, die aufgrund steigender Mietern zunehmend aus Kreuzberg verdrängt werden, also zum Beispiel Familien mit geringem Einkommen, Studenten oder Flüchtlinge. Bis es soweit ist, kann es aber noch dauern. Nach den Sommerferien soll der Flachbau auf dem Schulhof abgerissen werden; ab Herbst sollen die eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Die ersten Mieter sollen im Herbst 2020 einziehen.