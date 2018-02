Zwei schwere Unfälle mit Radfahrern in Berlin

In Berlin sind am Donnerstagabend bei zwei Unfällen zwei Radfahrer schwer verletzt worden.

Auf der Kastanienallee in Prenzlauer Berg löste ein unachtsamer Fußgänger den Unfall aus. Er lief unvermittelt auf die Fahrbahn, wo ihm ein Taxi auswich. Dabei prallte der Wagen gegen ein anderes Taxi und schob es auf die Fahrradspur. Dort erfasste es eine 52-jährige Radfahrerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Lichtenberg missachtete ein 26-jähriger Radfahrer auf der Frankfurter Allee an der Ecke zur Alfredstraße eine rote Ampel und wurde von einem Auto erfasst. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf zu.