Die Feuerwehr ist am Montagabend in Berlin-Neukölln zu einem Großeinsatz ausgerückt. Wie ein Sprecher dem rbb sagte, war in der Richardstraße das Dach eines fünfgeschossigen Hauses in Brand geraten.

Zeitweise waren mehr als 130 Feuerwehrleute vor Ort, auch wurden vorsorglich mehrere Rettungswagen herbeigerufen.

Gegen 21 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern habe es gebrannt. Die Aufräumarbeiten dauerten noch an. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.