Die Berliner Polizei hat Fotos von dem Mann veröffentlicht, der aus dem Gefängnis in Tegel ausgebrochen ist. Polizeisprecherin Kerstin Ziesmer sagte am Freitag dem rbb, wer den Mann erkenne, sollte nicht selbst eingreifen, sondern die Polizei alarmieren.

Der 24-Jährige war vermutlich bereits am Mittwoch aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) geflohen. Er hatte die JVA-Mitarbeiter mit einer Attrappe in seinem Bett getäuscht. Bei der Zählung nach einer Freistunde habe er so den Eindruck erweckt, dass er in seiner Zelle liege, erklärte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Das Verschwinden wurde erst am Donnerstagmorgen bemerkt. Die Justizverwaltung prüft, ob der Mann möglicherweise mit einem Lastwagen entkam, der Waren in die JVA gebracht hatte. Nach rbb-Informationen war am Mittwoch das Personal nicht in der vorgeschriebenen Stärke im Dienst: Statt 14 waren nur neun Mitarbeiter im Dienst, dazu drei Anwärter.