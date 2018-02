imago/Marius Schwarz Audio: Inforadio | 06.02.2018 | Interview mit Verkehrsexperte Andreas Knie | Bild: imago/Marius Schwarz

Neue Verkehrsanalyse - Berliner Autofahrer stehen jährlich 44 Stunden im Stau

06.02.18 | 09:00 Uhr

Eine Studie belegt: In Berlin stehen Autofahrer besonders häufig und lange im Stau. 14 Prozent ihrer gesamten "Fahrzeit" verbringen sie demnach inzwischen - stehend. Und das ist nicht nur lästig, sondern hat auch noch andere Nebenwirkungen.



Haben Sie schon mal versucht, als Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr auf dem Tempelhofer Damm Richtung Stadtmitte zu fahren? Dann sind Sie hart im Nehmen, denn dieser Abschnitt der B96 mitten in Berlin, zwischen dem U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße in Alt-Tempelhof und dem Platz der Luftbrücke, ist einer neuen Studie zufolge die viertschlimmste Staufalle in ganz Deutschland, gleich hinter der A6 in Mannheim, der B27 in Stuttgart und der B3 in Karlsruhe.

Nichts geht mehr am Tempelhofer Damm

Entlang dieser Strecke, die direkt oberhalb der U-Bahn-Linie 6 verläuft, stehen Autofahrer demnach pro Jahr durchschnittlich 30 Stunden im Stau (siehe Tabelle unten). Die durchschnittliche Geschwindigkeit am Vormittag beträgt gerade noch 20,16 Stundenkilometer, am Nachmittag sind es immerhin noch 25,12 km/h. Noch langsamer geht es auf der B96 allerdings von Nord nach Süd voran: Wer von der Reinickendorfer Straße kommt und in Richtung Friedrichstadt-Palast unterwegs ist, dem zeigt der Tacho am Vormittag gerade noch 17,07 und am Nachmittag 17,3 km/h an. Immerhin ist es in dieser Richtung nicht ganz so oft verstopft. Der Zeitverlust liegt dort bei "nur" 27 Stunden pro Jahr.

Studie wertet 300 Millionen Fahrzeugdaten aus

All das geht aus der neuen "Traffic Scorecard" des US-Unternehmens Inrix hervor, das sich der Entwicklung des vernetzten Automobils verschrieben hat. Um staurelevante Daten zu erfassen, kann Inrix nach eigenen Angaben weltweit auf Messwerte aus 300 Millionen Fahrzeugen und Geräten zugreifen. Damit werden insgesamt knapp acht Millionen Straßenkilometer abgedeckt. Ihre erste weltweite Stau-Studie hatten die Big-Data-Forscher, die im US-Bundesstaat Washington sitzen, Anfang 2017 veröffentlicht. Am Dienstag nun folgte die zweite Studie, die 1.360 Städte in 38 Ländern umfasst und auch die Stau-Situation in Deutschland bewertet.

Wie definiert sich eigentlich ein Stau?

Als Stau definieren die US-Verkehrsforscher "eine Geschwindigkeit von unter 65 Prozent der Geschwindigkeit bei freier Fahrt". Dabei ist diese "keine willkürlich gewählte Geschwindigkeit oder eine Geschwindigkeit, wie sie nur nachts erreicht werden kann, sondern die durchschnittliche Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt ohne Stau". Diese ergebe sich aus Millionen gesammelter GPS-Daten, heißt es in dem Report. Dazu ein Beispiel: In München liegt die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Autos zur Hauptverkehrszeit bei 9 km/h - das sind 72 Prozent weniger als der insgesamt ermittelte Geschwindigkeitsdurchschnitt. Dieser liegt an einem normalen Werktag bei durchschnittlich 30 km/h.

Pro Jahr 44 Stunden in der Autoschlange

Den neuen Ergebnissen zufolge, hat die Zahl und Länge der Staus in Berlin im vergangenen Jahr noch einmal deutlich zugenommen. So verbrachte jeder Berliner Autofahrer im Jahr 2017 durchschnittlich 44 Stunden im Stau, was einem Anstieg von zehn Prozent gegenüber 2016 entspricht. Die Staurate betrug damit 14 Prozent - das heißt, dass jeder Autofahrer 14 Prozent seiner gesamten Fahrtzeit im Stau gestanden hat. Immerhin: Gegenüber Automobilisten in Los Angeles können sich die Berliner noch glücklich schätzen. In der Westküsten-Metropole stehen die Menschen pro Jahr durchschnittlich 102 Stunden im Stau - das bedeutet Platz eins in der Weltrangliste der staureichsten Städte. Aber auch in London (74 Stunden), Paris (69) und Zürich (51) staut es sich gewaltig.

Berlin ist drittschlimmste Stau-Stadt

In der deutschen Rangliste liegt Berlin hinter München (51 Stau-Stunden) und Hamburg (ebenfalls 44 Stunden) jetzt bereits auf dem dritten Platz. Damit ist die Hauptstadt gegenüber 2016 noch einmal um drei Plätze nach oben gewandert. Im weltweiten Länder-Ranking wird Thailand die fragwürdige Ehre zuteil, den ersten Platz zu belegen. Bezogen auf das ganze Land, verbringt dort jeder Autofahrer 56 Stunden pro Jahr im Stau. Deutschland liegt in dieser Liste mit 30 Stunden hinter Puerto Rico und vor Polen auf Platz zwölf. Ludwigsfelde in Brandenburg erweist sich laut der Studie im bundesweiten Vergleich als am stauärmsten. Dort standen Autofahrer 2017 im Schnitt nur zwei Stunden im Stau.

Volkswirtschaftliche Kollateralschäden

Abgesehen davon, dass im täglichen Stau wertvolle Lebenszeit verloren geht, verursacht die Blechlawine aber auch diverse Kollateralschäden. Dazu gehören zum Beispiel der erhöhte Kraftstoffverbrauch, der größere Verschleiß und der Mehrausstoß an umwelt- und gesundheitsschädlichen Abgasen. Doch die Inrix-Forscher bewerteten auch den finanziellen bzw. volkswirtschaftlichen Schaden, der durch Staus entsteht. Dabei unterschieden sie direkte Kosten, die durch die Verschwendung von Zeit und Benzin anfallen, sowie indirekte Kosten, die beispielsweise dadurch entstehen, das ein Handwerksbetrieb Umsatzeinbußen hat, die er in Form höherer Preise an seine Kunden weitergibt.

Über 2.800 Euro Mehrkosten pro Auto

In Berlin lag die Höhe der so ermittelten Mehrkosten pro Fahrzeug und Jahr bei durchschnittlich 2.811 Euro, was einem volkswirtschaftlichen Schaden von 6,9 Milliarden Euro für ganz Berlin entspricht - in einem einzelnen Jahr. Für ganz Deutschland ergibt sich laut Inrix-Studie ein Wert von durchschnittlich 1.770 Euro pro Auto. Bei 45,1 Millionen Autos kommt man so auf einen staubedingten volkwirtschaftlichen Schaden von fast 80 Milliarden Euro. Staus "bedrohen daher das Wirtschaftswachstum und beeinträchtigen die Lebensqualität", sagt Graham Cookson, Chef-Volkswirt von Inrix, laut einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung. Da das Verkehrsaufkommen stetig zunehme, "müssen wir in intelligente Verkehrssysteme investieren".