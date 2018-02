Zwei Kinder auf dem Tegeler See ins Eis eingebrochen

Zwei Kinder sind am Samstag auf dem Tegeler See in Berlin-Reinickendorf ins Eis eingebrochen. Sie konnten schnell wieder aus dem Wasser gezogen worden, wie die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter berichtete.

Die Kinder wurden mit schweren Unterkühlungen vom Rettungsdienst behandelt. Wie alt die Kinder sind und wer ihnen zur Hilfe geeilt war, teilten Polizei und Feuerwehr am Abend aber zunächst nicht mit.