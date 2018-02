Weil im U-Bahnhof Kottbusser Tor auf dem Bahnsteig der U8 bereits vor einigen Wochen zuvor mehrere Sitzmöglichkeiten entfernt wurden, hatte sich eine Gruppe dazu entschlossen, kurzerhand Ersatz zu besorgen: Sie kettete acht Stühle provisorisch an die Stelle, an der zwei Sitzbänke fehlten. Die Stühle hatten die jungen Männer zuvor pikanterweise aus Diensträumen der Berliner Verkehrsbetriebe entwendet.

Das dazugehörige Bekennervideo der "Toy Crew", auf dem all das zu sehen ist, wurde am Sonntag veröffentlicht. Die Gruppe wirft darin der BVG vor, mit dem "Bankraub" ihre Hausordnung durchzusetzen, wonach Menschen nicht einfach in den Bahnhöfen verweilen sollen. Das dürfte vor allem auf Obdachlose und Drogendealer abzielen, würde aber auch alte und beladene Menschen sowie solche mit Behinderung treffen.

Auch deshalb antwortet die Pressestelle der Berliner Verkehrsbetriebe auf rbb|24-Anfrage ganz unironisch, dass die Videoaufnahmen "eine Straftat" zeigt. Es werde noch geprüft, ob man das entsprechend verfolgt. "Weiter kommentieren wir das daher nicht", heißt es in der Antwort.

Die Guerilla-Gruppe hatte schon mehrfach Aktionen in den Weiten des Berliner Untergrunds durchgeführt, die auf dem schmalen Grat zwischen Street Art und Vandalismus wandelten. Den oben bereits erwähnten Laub-Befall "Leaf the train" nutzte die BVG immerhin auch für eigene Werbezwecke und kündigte damit im April 2017 die Internationale Gartenschau an, versehen mit dem Text: "Wenn ihr uns schon die Bahn einsaut, machen wir wenigstens Werbung damit ... und falls wir hiermit die Urheberrechte an deinem künstlerischen Werk verletzen, kannst du dich gerne mit Namen und Adresse bei uns melden."