Gestohlener Pkw kracht in Weddinger U-Bahn-Eingang

Der Wagen kam erst im Eingang des U-Bahnhofs Reinickendorfer Straße zum Stehen, der Tacho zeigte 185 km/h: Ein Autofahrer haat in Berlin die Kontrolle über einen gestohlenen BMW verloren - wahrscheinlich bei einem illegalen Autorennen. Drei Männer flüchteten.

In Berlin-Wedding ist am frühen Donnerstagmorgen ein Auto in einen U-Bahn-Eingang gerast.

Der BMW soll auf der Müllerstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dann an der Ecke zur Fennstraße zunächst einen Kleinwagen gerammt haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Davor habe er die Kreuzung bei Rot überfahren. Anschließend riss er Straßenpoller um, durchbrach das Geländer und prallte schließlich auf der Mittelinsel in den Eingang des U-Bahnhofs Reinickendorfer Straße.

Laut Polizei wurde der BMW in der Nacht zuvor gestohlen und hatte ein falsches Kennzeichen.