Norbert Weiz Berlin - Neukölln Donnerstag, 01.02.2018 | 12:45 Uhr

Eine kostenneutrale Maßnahme wäre es keine Lebensmittelreste mehr achtlos wegzuwerfen; vor allen nicht in die Toilette. Aber damit ist in der Stadt der Egoisten, Rücksichtslosen und Gesetzlosen nicht zu rechnen. Zu viele Menschen fühlen sich in Berlin offensichtlich zwischen Müll und Dreck wohl bzw. ihnen ist so ziemlich alles egal.