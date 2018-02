Die Berliner Feuerwehr hat nicht genügend Leute - teilweise können nicht mal alle Rettungsfahrzeuge besetzt werden. Das Problem ist so massiv, dass die Feuerwehr in diesem Jahr deswegen schon elf Mal den Ausnahmezustand ausgerufen hat.

Die Zahl der Einsätze hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, die Zahl der Feuerwehrleute nicht. Zwischen Oktober und Dezember 2017 wurde insgesamt sechs Mal der Ausnahmezustand ausgerufen – davon zwei Mal wetterbedingt. In diesem Jahr wurde er schon elf Mal ausgerufen – jedes Mal, weil der Rettungsdienst überlastet war.

In der Innenstadt kommen wiederum Rettungswagen aus den Randgebieten zum Einsatz. Es gebe Varianten, wo etwa in Neukölln Rettungswagen aus Frohnau eingesetzt würden, wie Hauptbrandmeister Matthias Hildebrand erklärte. Es könne Anfahrtszeiten von über einer Stunde geben.

In den Randbezirken kommt öfter die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Doch auch die hat Probleme, denn hier besteht ein erheblicher Investitionsstau . So fallen etwa Fahrzeuge wegen technischer Mängel aus.

Um überlange Wartezeiten zu vermeiden, greift die Feuerwehr hin und wieder auf eine Notlösung zurück. "Wenn wir bei den Rettungswagen schlechte Eintreffzeiten haben, die Bürger zu lange warten würden, schicken wir trotzdem ein Fahrzeug zu dieser Einsatzstelle", erklärte Feuerwehrsprecher Kirstein. Bei einer einfachen Verletzung könne dann zunächst etwa ein Drehleiterfahrzeug vor Ort sein, bis der Rettungswagen eintreffe.

Der Senat hat 300 neue Stellen für die Feuerwehr bewilligt. Doch besetzt sind die bislang nicht. Das könnte unter anderem an der vergleichsweise schlechten Vergütung liegen, das Land Berlin zahlt bundesweit am wenigsten. Der Berliner CDU-Innenexperte Burkard Dregger forderte deshalb eine bessere Bezahlung der Feuerwehrleute. Dazu gebe es einen politischen Konsens, sagte Dregger in der rbb-Abendschau. Die rot-rot-grüne Koalition müsse nun aber auch etwas tun. Laut Dregger benötigt die Feuerwehr jedes Jahr 300 neue Stellen, weil Mitarbeiter beispielsweise in Rente gingen.