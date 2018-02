Auf der Autobahn 10 am nördlichen Berliner Ring hat es am Samstag zwei schwere Lkw-Unfälle gegeben. Dabei wurden acht Menschen verletzt, drei davon schwer.

Ein Sattelzug war am Vormittag in der Nähe von Kremmen (Oberhavel) umgekippt. Laut Polizei war der Fahrer in den Graben gefahren und hatte beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der Mann wurde schwer verletzt.