Mit einer Nagelpfeile hat ein Betrunkener einen Berliner Polizisten attackiert. Zuvor hatte er am Mittwochabend Reisende am Bahnhof Alexanderplatz aggressiv angebettelt und bedrängt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.



Beamte sprachen deshalb mehrfach einen Platzverweis aus. Diesen befolgte der 35 Jahre alte Wohnungslose jedoch nicht und schlug auf die 34 und 39 Jahre alten Beamten ein. Diese brachten ihn zur Dienststelle, wo es dann zu der Attacke kam. Der Polizist blieb nach Angaben eines Sprechers unverletzt.