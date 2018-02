Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin vergeblich versucht, nach einem Unfall mit einem Rettungswagen zu fliehen. Seine Familie hat er dabei im Auto zurückgelassen. Das Auto des 45-Jährigen habe am Freitagabend im Bezirk Lichtenberg den Krankenwagen gestreift, als dieser gerade mit Blaulicht zu einem Einsatz gefahren sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Krankenwagen und Auto hielten daraufhin an.